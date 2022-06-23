На День города в Витебске обещают пустить дополнительные рейсы общественного транспорта

• 23/6/22 16:57 • Падзеі

На время празднования Дня города с 24 по 26 июня на улицы Витебска обещают выпустить дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы.
Витебский трамвай. Трамваи в Витебске. Московский проспект. Фото Сергея Серебро

В эти дни по одному вагону добавят на следующие трамвайные маршруты:

  • №1 «ул. М.Горького – Смоленская площадь»;
  • №7 «ул. М.Горького – ОАО ВиЗАС»;
  • №8 «Свободная экономическая зона – ул. Титова».

Также на линию выйдут три дополнительных троллейбуса, которые задействуют на маршрутах:

  • №4 «Железнодорожный Вокзал – Смоленский рынок»;
  • №12 «ул. М.Фрадкина – Железнодорожный Вокзал»;
  • №15 «Керамзитовый завод – ул. М.Фрадкина» .

Дополнительный автобус будет только один — на маршруте** №12** – «Микрорайон Медцентр – Улановичи-2».

Но 25 июня продлят по одному рейсу следующие автобусные маршруты:

  • №1 «Предприятие «Витречтранс» - Поселок Ольгово»;
  • №12 – «Микрорайон Медцентр – Улановичи-2»;
  • №14 «Микрорайон Медцентр – Поселок Лужесно»;
  • №15 «Смоленская площадь - Мясокомбинат»;
  • №18 «Микрорайон ЮГ-7 – УЛ. 8-ая Совхозная»;
  • №26 «Тирасполь - Руба» - 1 ед., №34«Вокзал - Медцентр».

По информации ОАО «Витебскоблавтотранс».

            
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