Около трех десятков человек пострадали в Витебске от интернет-магазина, продававшего виртуальную мебель

Іван Дзедушкін • 23/6/22 1:48 • Эканоміка

Более 11 000 рублей перечислили жертвы интернет-магазину, но так и не дождались обещанной мебели.



Жители Витебска, Орши, Полоцка, Ушач, Лепеля, Шумилино, Глубокого и Миор попались на удочку мошенников, которые якобы продавали эксклюзивную мебель по выгодной цене.

Интернет-магазин cocon.belarus был создан в Instagram, там предлагались кресла-качалки, шезлонги, стулья и тому подобное. Позже появились и надувные бассейны.

Покупателей привлекала низкая цена, но им сообщали, что «акционный товар» продается только по предоплате. Доверчивые покупатели, перечислившие деньги мошенникам, увы, свою мебель не получали. А их аккаунты блокировались в интернет-магазине.

Кроме того, силовики считают, что мошенники личные данные жертвы используют в другой мошеннической схеме — открывают виртуальную карту в банке. И на нее, в свою очередь, предлагают новым последующим покупателям переводить деньги.

От жителей Витебщины зарегистрировано уже 27 обращений с жалобой на этот аккаунт. Сумма ущерба составляет более 11 000 рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.