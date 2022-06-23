Продолжаются процессы над колхозниками, скрывавшими падеж скота — в Сененнском районе осудили 6 человек

Сяржук Серабро • 23/6/22 15:49 • Эканоміка

Недостачу 133 голов КРС выявили в одном из открытых акционерных обществ Сеннеского района, на скамье подсудимых оказались шесть работников сельскохозяйственного предприятия.



Согласно материалов дела, чтобы скрыть падеж на нескольких фермах этого ОАО производились различные махинации с учетной документацией, а мясо павших животных зачастую отдавали на соседнюю звероферму.

Судили четырех заведующих молочно-товарными фермами, бригадира и главного зоотехника. Они занимали эти должности в момент выявления недостачи животных. Все колхозники на судебном заседании свою вину признали.

2 июня суд Сеннеского района вынес всем шестерым обвинительный приговор по части 1 статьи 427 УК — внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из иной личной заинтересованности.

В результате одна из заведующих фермой была приговорена к году лишения свободы с отсрочкой наказания наказания на год, еще три человека, занимавших такие должности, и бригадир — к году исправительных работ, а зоотехник — к году «домашней химии».