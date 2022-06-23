Продолжаются процессы над колхозниками, скрывавшими падеж скота — в Сененнском районе осудили 6 человек

• 23/6/22 15:49 • Эканоміка

Недостачу 133 голов КРС выявили в одном из открытых акционерных обществ Сеннеского района, на скамье подсудимых оказались шесть работников сельскохозяйственного предприятия.
Удивленная корова. Фото pixabay.com

Согласно материалов дела, чтобы скрыть падеж на нескольких фермах этого ОАО производились различные махинации с учетной документацией, а мясо павших животных зачастую отдавали на соседнюю звероферму.

Судили четырех заведующих молочно-товарными фермами, бригадира и главного зоотехника. Они занимали эти должности в момент выявления недостачи животных. Все колхозники на судебном заседании свою вину признали.

2 июня суд Сеннеского района вынес всем шестерым обвинительный приговор по части 1 статьи 427 УК — внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из иной личной заинтересованности.

В результате одна из заведующих фермой была приговорена к году лишения свободы с отсрочкой наказания наказания на год, еще три человека, занимавших такие должности, и бригадир — к году исправительных работ, а зоотехник — к году «домашней химии».

            
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