В Новополоцке джип сбил 4-летнюю девочку

Іван Дзедушкін • 23/6/22 22:36 • Здарэнні

В Новополоцке 4-летний ребенок перебирался через улицу на «красный» и был сбит «Toyota Land Cruiser».



ДТП произошло днем 22 июня: по предварительной информации ГАИ, водитель внедорожника совершил наезд малолетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Судя по фото, малышка выехала на переход на велосипедике.

В результате наезда ребенок получил травмы и доставлен в медучреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.