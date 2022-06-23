В Новополоцке джип сбил 4-летнюю девочку

• 23/6/22 22:36 • Здарэнні

В Новополоцке 4-летний ребенок перебирался через улицу на «красный» и был сбит «Toyota Land Cruiser».
В Новоплоцке джип сбил 4-летнюю девочку. Фото ГАИ

ДТП произошло днем 22 июня: по предварительной информации ГАИ, водитель внедорожника совершил наезд малолетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Судя по фото, малышка выехала на переход на велосипедике.

В результате наезда ребенок получил травмы и доставлен в медучреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

            
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