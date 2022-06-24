Программа Дня города Витебска 2022

• 24/6/22 12:55 • Афіша

Три дня, с 24 по 26 июня, в Витебске будут отмечать День города. Публикуем программу праздничных мероприятий.
Участник тетрализованного шествия в Витебске в образе Александра Невского. Фото Сергея Серебро

24 июня (пятница)

18:00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИТЕБСК!»Открытие Праздника города Витебска.  Торжественное собрание и праздничный концерт
Летний амфитеатр

25 июня (суббота)

8:00 «ЛОВИСЬ, РЫБКА БОЛЬШАЯ» открытые городские соревнования по спортивной рыбалке, среди людей с инвалидностью
д. Лучиновка, искусственный водоем

9:00 Выставка автомобилей
Площадь Победы

9:00 Чемпионат Республики Беларусь по мотоджимхане
стоянка магазина «Евроопт» (просп. Московский, 130)

10:00 Открытый городской турнир по пляжному футболу среди команд Витебска и Витебской области
на площадке для игры по пляжному футболу у Витьбы

10:00 Работа стационарного туристического центра
ТГК «Витебск Отель» (ул. Замковая, 5/2)

11:00 «ЛЕГЕНДЫ СТАРОЙ РАТУШИ» театрализованное представление
Ратуша

11:00 «ВИТЕБСКИЙ ВЕРНИСАЖ»  выставка-ярмарка работ художников, народных мастеров.
( Музыкальная программа. Подведение итогов выставки-конкурса изобразительного искусства «Перспектива-2022».  «БУЛЬБА-КВЭСТ». «ЗООПАРК НА ПРОГУЛКЕ» акция).
Улица Суворова и Сквер Маяковского

11:00 АРТ-ПРАСТОРА ГОРАДУ»  инсталляции,  мастер-классы,  выставки   Музыкальная программа
11:00 Фотовыставка  «Белая Русь в цвете. Сергей Прокудин-Горский, 1912 г.»
по улице Толстого, 7 и во внутреннем дворике

11:00 Открытый городской турнир по шахматам
ФОК ГУ «ГФСК «Витебск» (ул. Советская, 7)

12:00 «ПОСВЯЩЕНИЕ В ВИТЕБЧАНЕ» экскурсионная программа для жителей и гостей города
Успенский собор – Духовской круглик

12:00 Финал парашютных прыжков в рамках III открытого Чемпионата Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий.
Площадь 1000-летия

12:00 «ВИТЕБСК – ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ» выставка учреждений образования Витебска
Замковая улица

12:00 «ВИТЕБСК – ГОРОД ДЕТСТВА»  концерт, танцевально-игровая программа для детей и их родителей. Конкурс рисунка на асфальте. Праздник сладкоежек
площадь Свободы

12:00 «БИБЛИОАРТ» Литературный проект библиотек города, выступления поэтов, писателей и чтецов.
парк Фрунзе у фонтана

12:00 «ПРОГУЛКИ ПО ЛАБАЗНОЙ» интерактивная экскурсия
ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12:00 «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ – НАШИ ТАЛАНТЫ»  концерт
*парк Победителей *

12:00 «ВИТЕБСК – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА» Праздник
Площадь Победы

13:00 «ВИТЕБСК ТУРИСТИЧЕСКИЙ»  работа информационно-туристического центра, городские квесты, экскурсии 
ул. Суворова (у здания по ул. Ленина, 36)

13:00 Презентация монументально-декоративной скульптуры «Цветочница»
у лестницы, ведущей к нижнему уровню культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра на улице Ленина

13:30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» автопробег
Площадь Победы - Московский проспект - улица Смоленская- улица Правды – пр-т Фрунзе, 81/1

17:00 Открытый кубок города по футболу в формате 8*8
*площадка с искусственным покрытием СДЮШОР СУ «ФК «Витебск» (просп. Черняховского, 23)*

18:00 «БУХТА ДРАКОНА» Музыкально-развлекательная программа для молодежи
Парк Фрунзе (у фонтана)

19:00 «ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ» концерт ансамбля танца, музыки и песни «Талака»
ГКУ «Витебская областная филармония» (ул. Ленина, 69)

21:00 «ДРЕВНИЙ ВИТЕБСК – ВСЕГДА МОЛОДОЙ» Гала-концерт Праздника города Витебска с участием молодежных популярных исполнителей
площадь Победы

23:00 Праздничный фейерверк
*площадь Победы *

Районные праздники

12:00 ПраздникЖелезнодорожного района
Сквер у здания по улице Космонавтов, 6

15:00 Праздникмикрорайона в Первомайском районе
сценическая площадка у ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик»

15:00 Праздникмикрорайона в Первомайском районе
у ГУ «Культурно-деловой центр «Первомайский» (улица М. Горького, 120)

26 июня (воскресенье)

10:00 Возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины
площадь Победы

10:00 Ярмарка
улица Ленина

10:00 Открытый городской турнир по пляжному футболу среди команд Витебска и Витебской области
на площадке для игры по пляжному футбол у Витьбы

11:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРАМЕЛЬКИ И ГОРОШИНКИ…» Музыкально-игровая программа для детей
филармония

12:00 «ВИТЕБСК – ГОРОД МОЛОДЫХ!» Праздник. Концерт, конкурсы, игры, викторина о городе
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

16:00 «В СТАРЫХ РИТМАХ» танцевально-музыкальная  программа  с участием    духового оркестра
Парк Фрунзе (у фонтана)

18:00 «КАК Я ЛЮБЛЮ ГЛУБИНУ ТВОИХ ЛАСКОВЫХ ГЛАЗ» Музыкально-поэтический вечер, посвященный освобождению Витебска в Великой Отечественной войне
Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа (ул. Замковая, 2)

24-26 июня

«КУБОК КНЯГИНИ ОЛЬГИ - 2022» XXIX Международный турнир по интеллектуальным играм
Витебский филиал УО «Белорусская академия связи» (ул. Ильинского, д.45)

«ПЕРСПЕКТИВА-2022» Выставка-конкурс изобразительного творчества среди учащихся детских художественных школ и детских школ искусств г.Витебска, молодежи, СУЗов, ВУЗов
УК «Витебский областной краеведческий музей» (ул. Ленина, 36, внутренний дворик)

«На крыше твоего города» программа, посвященная Дню города и 10-летию «Марко-Сити»
Летняя терраса на крыше «Марко-сити»

            
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

3 каментарыя

  1. Ewgenij Kanapelkin  
    24/Чэрвень/2022 у 14:50

    Маленькі дадатак:

    https://vitebsk.gov.by/ru/gorod-ru/view/otprazdnujte-den-goroda-vmeste-s-marko-siti-vas-zhdet-prazdnichnaja-programma-na-kryshe-tvoego-goroda-26831/

    Адказаць  |  Цытаваць 
  2. Ewgenij Kanapelkin  
    24/Чэрвень/2022 у 14:57 1
    Адказаць  |  Цытаваць 
  3. Ewgenij Kanapelkin  
    24/Чэрвень/2022 у 14:59 2

    free png

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 