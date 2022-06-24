Программа Дня города Витебска 2022
Три дня, с 24 по 26 июня, в Витебске будут отмечать День города. Публикуем программу праздничных мероприятий.
24 июня (пятница)
18:00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИТЕБСК!»Открытие Праздника города Витебска. Торжественное собрание и праздничный концерт
Летний амфитеатр
25 июня (суббота)
8:00 «ЛОВИСЬ, РЫБКА БОЛЬШАЯ» открытые городские соревнования по спортивной рыбалке, среди людей с инвалидностью
д. Лучиновка, искусственный водоем
9:00 Выставка автомобилей
Площадь Победы
9:00 Чемпионат Республики Беларусь по мотоджимхане
стоянка магазина «Евроопт» (просп. Московский, 130)
10:00 Открытый городской турнир по пляжному футболу среди команд Витебска и Витебской области
на площадке для игры по пляжному футболу у Витьбы
10:00 Работа стационарного туристического центра
ТГК «Витебск Отель» (ул. Замковая, 5/2)
11:00 «ЛЕГЕНДЫ СТАРОЙ РАТУШИ» театрализованное представление
Ратуша
11:00 «ВИТЕБСКИЙ ВЕРНИСАЖ» выставка-ярмарка работ художников, народных мастеров.
( Музыкальная программа. Подведение итогов выставки-конкурса изобразительного искусства «Перспектива-2022». «БУЛЬБА-КВЭСТ». «ЗООПАРК НА ПРОГУЛКЕ» акция).
Улица Суворова и Сквер Маяковского
11:00 АРТ-ПРАСТОРА ГОРАДУ» инсталляции, мастер-классы, выставки Музыкальная программа
11:00 Фотовыставка «Белая Русь в цвете. Сергей Прокудин-Горский, 1912 г.»
по улице Толстого, 7 и во внутреннем дворике
11:00 Открытый городской турнир по шахматам
ФОК ГУ «ГФСК «Витебск» (ул. Советская, 7)
12:00 «ПОСВЯЩЕНИЕ В ВИТЕБЧАНЕ» экскурсионная программа для жителей и гостей города
Успенский собор – Духовской круглик
12:00 Финал парашютных прыжков в рамках III открытого Чемпионата Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий.
Площадь 1000-летия
12:00 «ВИТЕБСК – ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ» выставка учреждений образования Витебска
Замковая улица
12:00 «ВИТЕБСК – ГОРОД ДЕТСТВА» концерт, танцевально-игровая программа для детей и их родителей. Конкурс рисунка на асфальте. Праздник сладкоежек
площадь Свободы
12:00 «БИБЛИОАРТ» Литературный проект библиотек города, выступления поэтов, писателей и чтецов.
парк Фрунзе у фонтана
12:00 «ПРОГУЛКИ ПО ЛАБАЗНОЙ» интерактивная экскурсия
ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»
12:00 «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ – НАШИ ТАЛАНТЫ» концерт
*парк Победителей *
12:00 «ВИТЕБСК – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА» Праздник
Площадь Победы
13:00 «ВИТЕБСК ТУРИСТИЧЕСКИЙ» работа информационно-туристического центра, городские квесты, экскурсии
ул. Суворова (у здания по ул. Ленина, 36)
13:00 Презентация монументально-декоративной скульптуры «Цветочница»
у лестницы, ведущей к нижнему уровню культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра на улице Ленина
13:30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» автопробег
Площадь Победы - Московский проспект - улица Смоленская- улица Правды – пр-т Фрунзе, 81/1
17:00 Открытый кубок города по футболу в формате 8*8
*площадка с искусственным покрытием СДЮШОР СУ «ФК «Витебск» (просп. Черняховского, 23)*
18:00 «БУХТА ДРАКОНА» Музыкально-развлекательная программа для молодежи
Парк Фрунзе (у фонтана)
19:00 «ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ» концерт ансамбля танца, музыки и песни «Талака»
ГКУ «Витебская областная филармония» (ул. Ленина, 69)
21:00 «ДРЕВНИЙ ВИТЕБСК – ВСЕГДА МОЛОДОЙ» Гала-концерт Праздника города Витебска с участием молодежных популярных исполнителей
площадь Победы
23:00 Праздничный фейерверк
*площадь Победы *
Районные праздники
12:00 ПраздникЖелезнодорожного района
Сквер у здания по улице Космонавтов, 6
15:00 Праздникмикрорайона в Первомайском районе
сценическая площадка у ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик»
15:00 Праздникмикрорайона в Первомайском районе
у ГУ «Культурно-деловой центр «Первомайский» (улица М. Горького, 120)
26 июня (воскресенье)
10:00 Возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины
площадь Победы
10:00 Ярмарка
улица Ленина
10:00 Открытый городской турнир по пляжному футболу среди команд Витебска и Витебской области
на площадке для игры по пляжному футбол у Витьбы
11:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРАМЕЛЬКИ И ГОРОШИНКИ…» Музыкально-игровая программа для детей
филармония
12:00 «ВИТЕБСК – ГОРОД МОЛОДЫХ!» Праздник. Концерт, конкурсы, игры, викторина о городе
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
16:00 «В СТАРЫХ РИТМАХ» танцевально-музыкальная программа с участием духового оркестра
Парк Фрунзе (у фонтана)
18:00 «КАК Я ЛЮБЛЮ ГЛУБИНУ ТВОИХ ЛАСКОВЫХ ГЛАЗ» Музыкально-поэтический вечер, посвященный освобождению Витебска в Великой Отечественной войне
Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа (ул. Замковая, 2)
24-26 июня
«КУБОК КНЯГИНИ ОЛЬГИ - 2022» XXIX Международный турнир по интеллектуальным играм
Витебский филиал УО «Белорусская академия связи» (ул. Ильинского, д.45)
«ПЕРСПЕКТИВА-2022» Выставка-конкурс изобразительного творчества среди учащихся детских художественных школ и детских школ искусств г.Витебска, молодежи, СУЗов, ВУЗов
УК «Витебский областной краеведческий музей» (ул. Ленина, 36, внутренний дворик)
«На крыше твоего города» программа, посвященная Дню города и 10-летию «Марко-Сити»
Летняя терраса на крыше «Марко-сити»
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3 каментарыя
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24/Чэрвень/2022 у 14:50
Маленькі дадатак:
https://vitebsk.gov.by/ru/gorod-ru/view/otprazdnujte-den-goroda-vmeste-s-marko-siti-vas-zhdet-prazdnichnaja-programma-na-kryshe-tvoego-goroda-26831/
24/Чэрвень/2022 у 14:57 1
24/Чэрвень/2022 у 14:59 2
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