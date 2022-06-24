Столкновение бензовоза с мотоциклом в Барани, пострадали два человека
Утром 24 июня в Барани произошло столкновение бензовоза с мотоциклом.
50-летний водитель автомобиля «ГАЗ- 3309» при совершении разворота не уступил дорогу мотоциклу «Yamaha», который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП 35-летний водитель и 31-летняя пассажирка мотоцикла с полученными травмами доставлены в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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