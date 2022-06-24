В Витебске 5-летний мальчик застрял головой в решетке детской горки

Зоя Машэка • 24/6/22 12:15 • Здароўе

Горка на детской площадки на проспекте Фрунзе в Витебске стала западнёй для ребенка.



Вечером 23 июня спасатели получили сообщение, о том, что необходима помощь ребенку, застрявшему в конструкциях горки.

Как оказалось, 5-летний мальчик гулял на детской площадке в районе дома №98А, в какой-то момент он просунул голову между прутьями решетки аттракциона и не смог выбраться.

Спасателям пришлось раздвинуть прутья при помощи гидравлического инструмента, после этого они смогли освободить голову ребенка. Медики осмотрели малыша, он не пострадал, сообщается пресс-службой МЧС.