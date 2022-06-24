Завтра после обеда будет затруднено движение транспорта по Московскому проспекту

• 24/6/22 13:41 • Падзеі

В субботу в Витебске ориентировочно с 13:30 по части Московского проспекта.
Инспектор ГАИ девушка-регулировщица в Витебске. 2008 год. Фото Сергея Серебро

Как сообщает оператор перевозок, 25 июня, в рамках празднования дня города, будет проводиться велопробега «Вело Витебск». В связи с этим будет затруднено движение транспорта от площади Победы до Витебского государственного университета.

При этом маршрутное такси будет работать в штатном режиме согласно расписанию движения, уверяют в ОП.

            
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 