В Витебске вернули герб на ратушу, но это не барельеф Могучего

Сяржук Серабро • 25/6/22 16:53 • Палітыка

25 июня в присутствии руководства горисполкома на ратуше в Витебске открыли появившийся на ней городской герб.



Напомним, что городской герб на ратуше появился в 1997 году, когда исполнилось 400 лет со дня получения Витебском Магдебургского права. Тогда на фасаде здания был установлен бронзовый двухметровый барельеф с изображением герба, созданный витебским скульптором Валерием Могучим. Однако, через некоторое время во время очередной реконструкции здания, греб сняли, и теперь он хранится в фойе ратуши.

Возвращать бронзовый герб на ратушу не стали, изготовили пластиковое цветное панно гораздо меньшего размера, которое уместилось на фронтоне портика на входе в ратушу.

Новое изображение открыли взору горожан в рамках празднования Дня города Витебска. На мероприятии присутствовало городское руководство во главе мэром Николаем Орловым.

Перед открытием присутствующим кратко рассказали историю получения герба нашим городом. Витебску он был пожалован 17 марта 1597 года привилеем на магдебургское право короля польского и великого князя литовского Сигизмунда III Вазы: «Гербъ надаемъ месту нашому Витебскому, в блекитномъ полю образъ святого Спаса Збавителю нашого, и при томъ заразъ трохи нижей мечъ голый червоный, што ся маетъ розуметь кровавый, и такового жъ гербу печать тому месту надаемъ и утвержаемъ, и въ семъ листъ нашомъ вымалевать его есмо казали».

Город лишился герба в 1623 году после убийства греко-католического епископа Иосафата Кунцевича. Однако уже в 1641 году Витебску вернули Магдебургское право и, соответственно, герб за мужественное сопротивление московским войскам при попытке ими захватить Смоленск в 1632-1633 годах.

Современный вид герба был установлен в 2009 году, когда по инициативе тогдашнего католического епископа Владислава Блина с меча был убран красный цвет, символизирующий кровь.