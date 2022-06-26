В Верхнедвинском районе столкнулись два авто, пострадал человек

• 26/6/22 19:29 • Здарэнні

Внедорожник столкнулся с легковушка в Верхнедвинском районе, пострадал один из пассажиров.
В Верхнедвинском районе столкнулись два авто, пострадал человек. Фото ГАИ

Днём 26 июня на 36-м километре автодороги «Азино-Освея-Устье» водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Volkswagen».

В Верхнедвинском районе столкнулись два авто, пострадал человек. Фото ГАИ

В результате автомобили столкнулись, в ДТП 56-летний пассажир «Volkswagen» получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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