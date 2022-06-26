В Витебске действовал пироман, который поджигал жилые дома

Іван Дзедушкін • 26/6/22 16:33 • Здарэнні

Завершился судебный процесс над пироманом, совершавшим в прошлом году поджоги жилых домов в Витебске.



Согласно материалам уголовного дела, в июне 2021 года мужчина, находясь у своей знакомой в квартире на улице Зеньковой в дважды совершил поджоги двух комнат. В июле того же года он совершил поджог подъезда дома уже на улице Жесткова, примечательно, что в этом подъезде находилась квартира, в которой подсудимый жил со своими родственниками.

В результате противоправных действий витеблянина было повреждено и частично уничтожено имущество горожан и жилого фонда областного центра на сумму более 3 000 рублей.

Кроме того, в указанный тогда же по версии следствия мужчина сделал звонок на линию «102» и сообщил якобы готовящемся взрыве одного из жилых домов по улице Кирова.

Витеблянину были предъявлены обвинения в повреждении имущества, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 218 УК), заведомо ложное сообщение, совершенное повторно (часть 2 статьи 340 УК) и злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК).

Суд Октябрьского района Витебска признал мужчину виновным по каждому вмененному составу преступления и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строго режима.

21 июня судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда оставила этот приговор без изменений, сообщает заместитель прокурора

города Витебска младший советник юстиции Дмитрий Коржов.

Также витеблянин по решению суда должен будет возместить причиненный материальный ущерб.