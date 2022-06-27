На Дне города в Витебске пела Бенька. Фото + видео
25 июня во время празднования Дня города в Витебске выступала Светлана Бень.
Небольшой концерт Беньки состоялся в рамках ярмарки «Роки Марткет», которая на выходных проходила во внутреннем дворике «Roki Pub» на улице Димитрова.
Светлана Бень выступала примерно час и многим присутствующим это показалось мало. Но, по словам организаторов, 29 июня в Витебске состоится еще один концерт Светланы, подробности можно узнать у Влада Булавского.
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