Более чем на 5 тысяч сократилось с начала года население Витебщины, занятое в экономике

Сяржук Серабро • 28/6/22 13:06 • Эканоміка

За 5 месяцев экономически активное население Витебской области уменьшилось на 5100 человек.



При этом за май людей занятых в экономике региона стало меньше на 1900 человек, а за апрель — на 1400.

Примечательно, что в мае наблюдаются пики убыли экономически активного населения: в прошлом году сокращение составило 2300 человек, а в 2020 году — 1800 человек.