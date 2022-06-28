Пожар в общежитии произошел в Витебске, эвакуировано 75 человек
10 детей и 65 взрослых пришлось эвакуировать спасателям во время пожара общежития на улице Максима Горького в Витебске.
Судя по фото, горело одно из зданий №57а или №57б, в которых располагается общежитие №5 ЖРЭТ Витебска.
По сообщению МЧС, пожар начался в 14:05, горела одна из комнат на последнем этаже девятиэтажного здания.
Пожар ликвидировали спасатели, его обстоятельства и причина устанавливаются.
В результате пожара никто не пострадал.
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