Небольшой дождь вызвал потоп на улице Космонавтов в Витебске. Фото + видео

Сяржук Серабро • 29/6/22 22:51 • Экалогія

29 июня в Витебске в очередной раз после дождя подтопило участок улицы Космонавтов в районе автовокзала.



После строительства нового Полоцкого путепровода улицу Космонавтов в этом месте затапливает регулярно. Например, подобный потоп произошел 3 сентября, а также 17 августа прошлого года.

Примечательно, что на этот раз прошел всего лишь кратковременный и не очень обильный дождь — по данным витебской метеостанции днем выпало всего 2 миллиметра осадков. Однако ливневая канализация на стыке Полоцкого путепровода и улицы Космонавтов не справилась и с таким количеством воды.

В результате образовалась огромная лужа, которая затопила, в том числе, регулируемый пешеходный переход. Людям приходилось пересекать проезжую часть нарушая ПДД и подвергая себя опасности быть сбитыми автомобилем или трамваем.

Всего за двадцать четыре часа в Витебске выпало 5 миллиметров осадков.