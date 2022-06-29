Витебская семейная пара оказалась черными риелторами

Іван Дзедушкін • 29/6/22 16:18 • Крымінал

За похищение женщины, у которой хотели отнять квартиру, в Витебске задержали супругов.



Оперативники вышли на жителя областного центра, которому парочка пообещала выплатить долги за коммунальные платежи, если он оформит часть своей квартиры на подозреваемых.

После этого ранее неоднократно судимый 25-летний витеблянин и его 35-летняя супруга стали уговаривать на сделку владелицу второй половины жилища. Но женщина отказывалась продать свою жилплощадь и переселяться в деревню, где уже жил её бывший муж.

Тогда злоумышленники предложили ей помочь с обменом просроченного паспорта. После получения документа витеблянку обманом заманили в автомобиль, скрутили и силой вывезли в Лиозненский район.

Там супруги приставили к женщине наблюдение и ограничили ей свободу. Однако, спустя несколько часов похищенной удалось сбежать.

В результате семейную пару задержали. В отношении обоих следователи возбуждили уголовное дело за похищение человека. Также силовики предполагают, что этот эпизод не единственный в криминальных похождениях супругов, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.