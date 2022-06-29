Витебский предприниматель два года не отдавал пенсионерке холодильник, взятый в ремонт

Іван Дзедушкін • 29/6/22 12:21 • Эканоміка

Прокуратура вмешалась в конфликт пенсионерки и предпринимателя, который взялся ремонтировать холодильник и не возвращал его витеблянке более двух лет.



Холодильник был куплен еще в 1996 году, в марте 2020 года он сломался. Пенсионерка обратилась к ИП, занимающемуся ремонтом бытовой техники.

Предприниматель забрал холодильник для диагностики и ремонта, но так и не вернул его владелице.

Женщина обратилась в прокуратуру, заявив, что предприниматель уклонялся от выполнения своих обязательств, требования клиента игнорировал. Как оказалось, факт передачи холодильника, выполнения ремонтных работ никаким образом документально не оформлялся.

Прокуроры выяснили, что холодильник принадлежащий пенсионерке, действительно находился у индивидуального предпринимателя, который возвращать его отказывался без каких-либо причин.

В результате для защиты прав и законных интересов заявителя прокуратура города Витебска предъявила в суд исковое заявление к ИП об истребовании холодильника из чужого незаконного владения.

В ходе рассмотрения гражданского дела между предпринимателем и жительницей областного центра было заключено мировое соглашение, по которому бизнесмен обязался в течение трех месяцев выплатить ей 300 рублей в счет возмещения стоимости холодильника, сообщает помощник прокурора города Витебска юрист 2 класса А. Ананенко.