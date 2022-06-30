Годовалая девочка упала с пятого этажа в Полоцке, ребенок в больнице

Іван Дзедушкін • 30/6/22 22:54 • Здарэнні

В Полоцке бабушка с дедушкой не устерегли маленькую внучку и она упала с пятого этажа.



По предварительным данным, днем 30 июня годовалая девочка осталось дома под присмотром бабушки и дедушки. Старики отвлеклись, а внучка вышла на лоджию. Девочка встала на машинку-каталку, чтобы посмотреть в открытое окно, и упала вниз с высоты пятого этажа на крышу находящейся внизу аптеки.

Когда бабушка и дедушка стали искать ребенка, они обнаружили девочку на крыше пристройки и вызвали скорую медицинскую помощь. Малышку госпитализировали.

Следователь с привлечением специалиста УГКСЭ по Витебской области провел осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.