В Оршанском районе изменили размер материальной помощи многодетным семьям к учебному году
Оршанский районный совет депутатов изменил размер материальной помощи к учебному году многодетным семьям.
Это поддержка оказывается семьям, воспитывающим троих и более детей. Ранее она выплачивалась в размере 29 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 31 июля календарного года, на каждого учащегося, , обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования).
Теперь, согласно решению райсовета, размер помощи увеличен до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.
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