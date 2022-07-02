В Оршанском районе изменили размер материальной помощи многодетным семьям к учебному году

Сяржук Серабро • 02/7/22 15:00 • Адукацыя

Оршанский районный совет депутатов изменил размер материальной помощи к учебному году многодетным семьям.



Это поддержка оказывается семьям, воспитывающим троих и более детей. Ранее она выплачивалась в размере 29 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 31 июля календарного года, на каждого учащегося, , обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования).

Теперь, согласно решению райсовета, размер помощи увеличен до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.