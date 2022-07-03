Из-за аварии в Лиозно не было горячей воды, и не работала баня

• 03/7/22 23:13 • Здарэнні

В Лиозно произошла авария котла на центральной котельной унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Ночной ремонт аварийного участка теплотрассы в Витебске. Фото Сергея Серебро

Из-за этой аварии была прекращена подача горячей воды в дома, которые находятся на обслуживании котельной. Кроме того, по этой же причине в Лиозно не работала городская баня.

Ремонтные работы начали в оперативном режиме. Городские власти планировали возобновить подачу горячей воды 3 июля, сообщает газета «Сцяг перамогі».

            
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