Из-за аварии в Лиозно не было горячей воды, и не работала баня
В Лиозно произошла авария котла на центральной котельной унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Из-за этой аварии была прекращена подача горячей воды в дома, которые находятся на обслуживании котельной. Кроме того, по этой же причине в Лиозно не работала городская баня.
Ремонтные работы начали в оперативном режиме. Городские власти планировали возобновить подачу горячей воды 3 июля, сообщает газета «Сцяг перамогі».
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