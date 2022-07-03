С начала года в Витебской области сдохло 4676 голов КРС

ННВ • 03/7/22 14:08 • Эканоміка

Падеж крупного рогатого скота в Витебской области за пять месяцев 2022 года составил 4676.



Как было озвучено на заседании облисполкома, на котором рассматривались вопросы сохранности КРС и результаты работы по реконструкции животноводческих объектов агропромышленного комплекса Витебщины, падёж в этом году увеличился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что за этот же период количество коров в сельскохозяйственных организациях Витебской области сократилось на 4400 животных — со 188 200 до 183 800 коров

Прокурор Витебской области Игорь Украинец указал, что прокуратура неоднократно обращала внимание на ненадлежащий учет движения скота, однако ситуация в данной сфере кардинально не изменилась. Высокий износ животноводческих объектов, недостаток средств для их реконструкции и модернизации негативно сказывались на выполнении технологических регламентов и создании необходимых условий для содержания скота.

— Просчеты в определении источников финансирования модернизации животноводческих объектов и оценке финансовых возможностей организаций АПК приводят к образованию долгостроев, не вовлеченных в хозяйственный оборот, – констатировал господин Украинец.

При этом прокурор области внес предложения в проект решения Витебского облисполкома, в том числе в части инвентаризации объектов незавершенного строительства организаций АПК с оценкой их фактического состояния, определением причин, препятствующих завершению работ, целесообразности продолжения строительства, а также иных способов вовлечения их в оборот, сообщает областная прокуратура.

— Результаты надзорных мероприятий приводят нас к выводу, что причины и условия, способствовавшие такой динамике выбытия КРС, характерны для всех регионов страны: отход от технологии выращивания и содержания скота, низкий уровень дисциплины специалистов, отсутствие жесткого контроля со стороны ветеринарных служб. Ответственные работники предприятий АПК вместо того, чтобы принять меры к недопущению падежа скота, активно пытаются скрыть его. Это дает основания усомниться в объективности статистических данных, – заметил заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук.