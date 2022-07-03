В Глубоком лесовоз снес паропровод высокого давления между двумя заводами

ННВ • 03/7/22 15:36 • Здарэнні

2 июля в Глубоком в результате ДТП был поврежден трубопровод, по которому подавался пар высокого давления.



Водитель лесовоза забыл сложить погрузочный манипулятор и его стрелой задел проходящий над дорогой паропровод, полностью снеся один из его участков.

По этой трубе под большим давлением передавался пар от Глубокского молочноконсервного комбината на комбикормовый завод. К счастью никто в аварии не пострадал, сообщает «Веснік Глыбоччыны».

Подачу пара перекрыли, однако теперь необходимо решать вопрос ликвидации последствий аварии и починки паропровода.