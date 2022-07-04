На пожаре в Витебске погибла 90-летняя бабушка
Пожар, унесший человеческую жизнь, произошел утром 3 июля на проспекте Фрунзе в Витебске.
В 7:45 пожарным поступило сообщение о горящей квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Фрунзе.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили погибшую 90-летнюю хозяйку жилья. Причины пожара и гибели пенсионерки устанавливаются, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
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