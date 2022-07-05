Для Витебска снова покупают б/у автобусы, на это потратят немногим менее полумиллиона рублей

Сяржук Серабро • 05/7/22 16:57 • Эканоміка

ОАО «Витебскоблавтотранс» хочет купить для Витебска десять бывших в употреблении автобусов.



Согласно условиям закупки приобретаются автобусы общего назначения категории М3. Их вместимость должна быть не менее 80 человек при 20 сидячих местах. Требования к двигателю — дизельный с классом эмиссии не ниже Евро-3.

Предлагать можно автобусы с годом выпуска не старше 2010. То есть это могут быть 12-летнии машины.

Автобусы приобретаются за счет собственных средств открытого акционерного общества «Витебскоблавтотранс». Ориентировочная стоимость партии — 482 400 рублей или 48 240 рублей за автобус.

Напомним, что 5 похожих, но более вместительных б/у автобусов «Витебскоблавтотранс» закупал в ноябре прошлого года. Тогда ориентировочная стоимость составляла 178 500 рублей или 35 700 рублей за автобус.