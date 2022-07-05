Глубочанина, привезшего из России почти 2 кг мефедрона, посадили на 9 лет

Іван Дзедушкін • 05/7/22 15:42 • Крымінал

30 июня завершился суд над жителем Глубокого, который привез из России почти 2 килограмма наркотиков.



Как было установлено судом, в марте этого года глубочанин вошел в состав группы лиц, занимающихся через интернет-магазин незаконным сбытом психотропных веществ.

Он получил электронное сообщение на мобильный телефон с координатами места хранения на территории Российской Федерации пара-Метилэфедрона (мефедрона) массой не менее 1995,31 грамма.

Эту партию наркотиков мужчина забрал из тайника и привез к себе домой в Глубокое. Сбыть мефедрон глубочанин, однако, не успел, так как был задержан.

Приговором суда мужчина был признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке, а также перемещении через государственную границу психотропного вещества, совершенного группой лиц, в крупном размере.

На основании части 3 статьи 328 и части 2 статьи 328-1 УК по совокупности обвиняемого приговорили к лишению свободы на 9 лет в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.