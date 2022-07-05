Легковушка столкнулась с фурой в Оршанском районе, погибла женщина

Іван Дзедушкін • 05/7/22 14:40 • Здарэнні

4 июля в Оршанском районе произошло престарелая супружеская чета на легковушке влетела под фуру.



В 14:47 на 11-м километре автодороги «Орша-Шклов-Могилев» в районе деревни Червино 73-летний водитель автомобиля «Hyundai» при осуществлении манёвра поворота совершил столкновение с грузовым автомобилем «Mercedes-Benz», ехавшим во встречном направлении.

В результате столкновения 71-летняя пассажирка легковушки погибла, а водителя с телесными повреждениями доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Тело погибшей пенсионерки из поврежденного автомобиля пришлось извлекать спасателям.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.