Таксист, под наркотиками сбивший пешехода в Витебске, сел на 4 года
Таксист, в феврале сбивший женщину на Ленинградской улице, был в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ.
Напомним, что 16 февраля около 19:00 26-летний водитель такси, ехавший по Ленинградской улице, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Судом было установлено, что парень в момент ДТПнаходился в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ. Он ехал на «Volkswagen Polo» со скоростью около 60 километров в час, и, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, скорость не снизил, в результате чего совершил наезд на пешехода. В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.
На суде обвиняемый свою вину признал полностью, и раскаялся в содеянном. Он успел частично возместить вред, причиненный ДТП.
В результате 5 июля суд Железнодорожного района признал ранее дважды судимого таксиста виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
На основании части 4 статьи 317 УК витеблянина приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 8 лет.
Кроме того, таксист должен выплатить потерпевшей женщине 15 000 рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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