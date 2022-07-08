В канун «Славянского базара» витебского уличного музыканта посадили на 30 суток

• 08/7/22 13:35 • Культура

Перед началом «Славянского базара в Витебске» подвергнут административному аресту арт-менеджер, музыкант и городской активист Владимир Булавский.
Владимир БУлавский (слева) и уличные музыканты в костюмах индейцев во время «Славянского базара в Витебске». Фото Сергея Серебро

Многие жители Витебска и гости «Славянского базара» помнят его зажигательную игру на барабанах, которая задавала фестивальный ритм пешеходным улицам города.

Владимир был задержан 6 июля в Сенно во время подготовки к выступлению на концерте «Купальскае кола». Вчера суд Железнодорожного района Витебска приговорил Владимира Булавского к 30 суткам административного ареста за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

            
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