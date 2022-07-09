Юная витеблянка надула мужчину, пообещав расплатиться за машину, а сама перепродала ее

• 09/7/22 18:15 • Здарэнні

В Витебске задержана 18-летняя девушка, которую подозревают в мошенничестве. Потерпевшим стал мужчина, продавший ей машину.
Женщина с шампанским в автомобиле. Иллюстративное фото pixabay.com

Сделка состоялась еще в апреле, но вместо денег автовладелец получил расписку, в которой витеблянка обещала расплатиться за машину в течение двух месяцев.

Однако за это время девушка сама разместила объявление о продаже авто и удачно продала чужое имущество. После этого она скрылась.

Когда обманутый хозяин машины понял, что денег он не дождется, то обратился в милицию. Девушку задержали сотрудники Октябрьского РОВД.

В отношении жительницы Витебска возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

            
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