Белоруса, сжегшего релейный шкаф на железной дороге в начале вторжения России в Украину, посадили на три года

Сяржук Серабро • 11/7/22 23:03 • Палітыка

К 3 годам лишения свободы приговорили 40-летнего жителя Полоцкого района, сжегшего на железной дороге релейный шкаф, чтобы помешать перевозке российских войск во время вторжения в Украину.



По данным Витебской транспортной прокуратуры, мужчина «поддался влиянию размещенных в деструктивных источниках информации призывов к воздействию на объекты инфраструктуры Белорусской железной дороги» и в ночь с 15 на 16 марта с помощью заранее заготовленной горючей смеси поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожного пути «Фариново-Загатье» вблизи деревни Шлюбовщина Полоцкого района.

В результате поджога оборудование было уничтожено, что привело к подаче ложного сигнала о занятости двух блок-участков перегона, повлекло угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также причинило ущерб Белорусской железной дороге.

Суд Полоцкого района и города Полоцка признал мужчину виновным в умышленном приведении в негодность путей сообщения. На основании части 1 статьи 309 УК его приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.

Кроме того, житель Полоцкого района должен будет заплатить ГО «Белорусская железная дорога» более 5700 рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.