В Орше легковушка вылетела на тротуар

Іван Дзедушкін • 11/7/22 11:59 • Здарэнні

Вечером 8 июля в Орше легковой автомобиль вылетел на тротуар.



Около 21:00 на перекрестке улиц Сергея Грицевского и Константина Заслонова пенсионер, управлявший автомобилем «Volkswagen», при осуществлении поворота совершил столкновение со встречной легоковушкой «Mercedes-Benz».

В результате столкновения «Mercedes» вынесло на тротуар. Автомобили получили механические повреждения. Люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.