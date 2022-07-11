В Орше легковушка вылетела на тротуар
Вечером 8 июля в Орше легковой автомобиль вылетел на тротуар.
Около 21:00 на перекрестке улиц Сергея Грицевского и Константина Заслонова пенсионер, управлявший автомобилем «Volkswagen», при осуществлении поворота совершил столкновение со встречной легоковушкой «Mercedes-Benz».
В результате столкновения «Mercedes» вынесло на тротуар. Автомобили получили механические повреждения. Люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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