Во время «Славянского базара» транспорт Витебска будет работать до 2 часов ночи
В дни проведения ⅩⅩⅩⅠ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» городской транспорт будет работать до двух часов ночи.
По распоряжению Витебского городского исполнительного комитета с 13 по 18 июля продлевается до 2:00 работа пассажирского транспорта, обслуживающего район проведения фестиваля (площадь Свободы, проспект Фрунзе, улица Ленина, улица Замковая).
Как обычно, подвижной состав будет дожидаться окончания концертов в Летнем амфитеатре, а затем подаваться к ближайшей от площади Свободы остановке по пути следования, за исключением трамваев, которые отправляются с остановочного пункта «Площадь Победы» через 20 минут после окончания этих концертов.
При этом пассажирский транспорт по окончании концертов будет отправляться по следующим направлениям:
Автобус
- улица Карла Маркса
- поселок Ольгово
- микрорайон «Тарный»
- улица 1-я Великолукская
- микрорайон «Тулово»
- микрорайон «Юг-7»
- микрорайон «Медцентр»
- микрорайон «Улановичи»
- поселок Мишково (заезд по 43 маршруту в поселок Кировский)
- поселок Лужесно
- микрорайон «Юг-7»
- поселок Себяхи
- бывший городской поселок Руба (Верховье)
- микрорайон «Билево»
Троллейбус
- микрорайон «Фрунзе» по улице Правды
- микрорайон «Фрунзе» по проспекту Строителей
- микрорайон «Фрунзе» по проспекту Фрунзе
- Смоленский рынок по проспекту Строителей
- Железнодорожный вокзал по улице Терешковой
- микрорайон «Фрунзе» по улице Берестеня
- микрорайон «Медцентр»
- микрорайон «Медцентр»
- улица Марка Фрадкина
Трамвай
- ДСК
- ДСК
- ДСК
- ДСК
- Фрунзе
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.