Во время «Славянского базара» транспорт Витебска будет работать до 2 часов ночи

ННВ • 11/7/22 0:14 • Культура

В дни проведения ⅩⅩⅩⅠ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» городской транспорт будет работать до двух часов ночи.



По распоряжению Витебского городского исполнительного комитета с 13 по 18 июля продлевается до 2:00 работа пассажирского транспорта, обслуживающего район проведения фестиваля (площадь Свободы, проспект Фрунзе, улица Ленина, улица Замковая).

Как обычно, подвижной состав будет дожидаться окончания концертов в Летнем амфитеатре, а затем подаваться к ближайшей от площади Свободы остановке по пути следования, за исключением трамваев, которые отправляются с остановочного пункта «Площадь Победы» через 20 минут после окончания этих концертов.

При этом пассажирский транспорт по окончании концертов будет отправляться по следующим направлениям:



Автобус

улица Карла Маркса поселок Ольгово микрорайон «Тарный» улица 1-я Великолукская микрорайон «Тулово» микрорайон «Юг-7» микрорайон «Медцентр» микрорайон «Улановичи» поселок Мишково (заезд по 43 маршруту в поселок Кировский) поселок Лужесно микрорайон «Юг-7» поселок Себяхи бывший городской поселок Руба (Верховье) микрорайон «Билево»

Троллейбус

микрорайон «Фрунзе» по улице Правды микрорайон «Фрунзе» по проспекту Строителей микрорайон «Фрунзе» по проспекту Фрунзе Смоленский рынок по проспекту Строителей Железнодорожный вокзал по улице Терешковой микрорайон «Фрунзе» по улице Берестеня микрорайон «Медцентр» микрорайон «Медцентр» улица Марка Фрадкина

Трамвай