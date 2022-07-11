Завтра начнет курсировать прямой поезд №239/240 Витебск-Москва-Витебск

ННВ • 11/7/22 14:08 • Турызм

12 июля из Витебска оправится поезд в Москву за участниками XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске 2022».



На время фестиваля Белорусская железная дорога назначила поезд международных линий №239/240 Витебск-Москва-Витебск, который будет отправляться с 12 по 16 июля из Витебска, а с 13 по 17 июля – из Москвы.

Из Витебска он будет выходить в 20:26, а в столицу России прибудет в 5:49 следующего дня. Из Москвы поезд отправляется в 23:41 и прибудет в Витебск утром следующего дня в 8:36.

Приехать на «Славянский базар в Витебске» можно в плацкартных вагонах, а также в купе и СВ.

Для жителей белорусской столицы БелЖД ввела дополнительный поезд в сообщении Минск – Витебск, он будет курсировать ежедневно из Минска с 13 по 18 июля, из Витебска – с 14 по 19 июля.

Его расписание движения составлено с учетом программы фестиваля - чтобы минчане могли приехать в Витебск прямо к вечерней концертной программе, а после ее окончания отправиться обратно домой прямым ночным поездом, сообщает пресс-центром БЖД.