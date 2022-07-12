Бабушка с внуком заблудились в лесу под Витебском

Зоя Машэка • 12/7/22 15:24 • Турызм

Вечером 11 июля в Витебском районе в лесу заблудились бабушка с внуком.



В 17:52 спасателям сообщили, о том, что вблизи деревни Войтово потерялись два человека — 61-летняя пенсионерка и ее 20-летний внук.

На поиски заблудившихся отправились пожарные, а также работники милиции и лесхоза. Связаться с пропавшими не удавалось, так как они находились вне зоны покрытия сотовой связи.

Спасатели остановили машину на краю леса и стали включать сирену. Через некоторое время они заметили двух людей, выходящих из лесного массива.

Как рассказали сами заблудившиеся, услышав звук сирены, они начали двигаться в его сторону и вскоре вышли к машине спасателей. В медицинской помощи они не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.