Спустить 3 000 000 рублей собирались на устаревший инвестиционный проект в Витебской области

• 12/7/22 16:07 • Эканоміка

КГК обнаружил, что в витебской области собираются реализовать устаревший инновационный проект в сфере сельского хозяйства.
Рубли, белорусские деньги, монеты. Фото pixabay.com

Как выяснилось, этот проект планировался к осуществлению еще три года назад и с тех пор стал далеко не инновационным.

По предложению Комитета госконтроля было решено не финансировать расходы на реализацию. В результате экономия бюджетных средств составит 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба КГК.

            
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 