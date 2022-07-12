В Орше все решили назвать парк в честь советского маршала

• 12/7/22 14:35 • Грамадства

Оршанский райсовет принял решение назвать один из парков Орши в честь маршала Ивана Якубовского.
Парк в Орше. Фото orshanka.by

Как сообщали «ННВ», в январе власти интересовались мнением местных жителей о необходимости и целесообразности присвоения парку, расположенному в районе улиц Василия Молокова и Ивана Якубовского в Орше, имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Ивана Якубовского.

Этот военачальник — уроженец деревни Зайцево Горецкого района Могилевской области. С Оршей его связывают два года учебы в Оршанском педагогическом техникуме.

Очевидно, опрос дал положительные результаты и жители Оршанского района с энтузиазмом и чувством глубокого удовлетворения приняли такое предложение, так как 27 июня Оршанский районный совет депутатов принял решение присвоить этому парку имя Ивана Якубовского.

            
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