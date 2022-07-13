На «Славянском базаре в Витебске» впервые не будет конкурсантов из Украины

Сяржук Серабро • 13/7/22 16:20 • Культура

Представителей Украины нет среди участников взрослого детского эстрадных конкурсов на нынешнем «Славянском базаре в Витебске».



Таким образом, впервые в конкурсной части не будет представлена одна из стран-создательниц «Славянского базара». Причем едва ли не самая успешная по количеству призеров эстрадного конкурса: только гран-при у Украинских исполнителей шесть, такое же количество побед только у Беларуси, а за ними следует уже несуществующая Югославия.

В прошлом году, на юбилейном 30-м фестивале, не смотря на бойкот «Славянского базара в Витебске» большинством украинских исполнителей и ведущих из-за политической ситуации в Беларуси, в конкурсе от Украины участвовала Рената Штифель, которая разделила второе место с представителем Беларуси Даниилом Мышковцом.

Рената сейчас на Кипре, судя по Instagram у нее свой бренд купальников бикини. В постах девушка поддерживает сражающуюся Украину.

А вот обладатель гран-при 2017 года Влад Сытник, кстати, уроженец Луганска, остается на родине. Он вместе с другими волонтерами собирает продукты для регионов Украины, пострадавших от вторжения России.

На XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске 2022» приедет обладательница гран-при 1993 года Таисия Повалий. В 2019 году она в Витебске у амфитеатра была открыта ее именная звезда. Не смотря на вторжение России в Украину, Повалий остается в РФ и даже продолжает давать там концерты.

В XXXI Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2022» будут участвовать 15 конкурсантов, они представляют Азербайджан, Армению, Беларусь, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Италию, Казахстан, Кубу, Кыргыстан, Латвию, Молдову, Россию, Сербию и Узбекистан.