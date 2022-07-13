В Лиозненском районе двое мужчин потерялись в лесу

Зоя Машэка • 13/7/22 14:17 • Турызм

12 июля двое мужчин заблудились в лесу у деревни Шумщина Лиозненского района.



О пропавших 28-летнем парне и 64-летнем мужчине стало известно в 16:40. Для поисковой операции в лес выслали 8 человек на 4 единицах техники.

Искали заблудившихся людей почти три часа, обнаружить их спасателям удалось в 21:30. Спасенные в медицинской помощи не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.