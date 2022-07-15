Штатный киллер банды из 90-х убил витеблянина, чтобы не отдавать долг

Сяржук Серабро • 15/7/22 13:48 • Крымінал

Убийство в стиле «лихих 90-х» произошло в Витебске в начале 2021 года — витеблянина жестоко лишили жизни, чтобы не отдавать 30 000 долларов.



За это убийство осудили неоднократно судимого 59-летнего жителя Могилева, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области. Если свериться с расписанием судебных заседаний, то речь идет о Федоре Бочкове.

Могилевчанина называли штатным киллером банды Николая Марковского, в конце 1990-х оставившей кровавый след из 11 убийств в Беларуси, Украине и Польше. В 2003 и Марковский, и Бочков были схвачены в России.

По версии суда, в июне 2020 года Федор Бочков решил не отдавать 47-летнему жителю Витебска 30 000 долларов США, который должен был ежемесячно выплачивать частями. Чтобы избавиться от кредитора, он стал планировать его убийство. В результате, считает следствие, бывший киллер собирался завладеть не менее чем 100 000 долларов.

К убийству он готовился тщательно. Он начал собирать информацию о витеблянине, а также нашел себе подельника — 63-летнего жителя Рогачева, которому пообещал половину добычи.

С ноября 2020 года по январь 2021 года они собирали информацию о будущей жертве и искали удобное для нападения время. В лесу на 110 километре трассы М-8 в Витебском районе они заранее выкопали яму. Также были приобретены лопаты, кирпичи, камни, клейкая лента, перчатки, шапки, маски для лица, мобильный телефон и SIM-карта.

В один из январских дней на витеблянина напали в го же машине. Мужчине нанесли не менее 17 травмирующих воздействий: били руками, кирпичом, камнем и душили.

О пропаже витеблянина заявила квартирантка, снимавшая у него квартиру, когда тот перестал выходить на связь. В жилище мужчины обнаружили кровь. Подозреваемых в убийстве вскоре задержали в Рогачеве в гараже одного из убийц, где они меняли номера на «Toyota Prius», также забрызганной кровью.

В результате убийства злоумышленником удалось завладеть имуществом жертвы в сумме свыше 50 000 рублей. Где находится тело жертвы, они согласились показать только в марте.

В суде Бочков свою вину не признал, а заявил, что убийство совершил рогачевец.

Однако Витебским областным судом он был признан виновным в разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере и убийстве, сопряженным с разбоем, совершенным с особой жестокостью группой лиц.

На основании части 3 статьи 207 и пунктов 6, 12, 15 части 2 статьи 139 УК его приговорили к лишению свободы на 25 лет. Первые три года он проведет в тюрьме, а досиживать срок будет в исправительной колонии в условиях особого режима. К моменту освобождения убийце будет больше 80-ти лет.

Кроме того, Федор Бочков должен заплатить штраф в размере 6400 рублей и компенсацию матери жертвы в размере 70 000 рублей. Также был конфискован автомобиль «Peugeot», использованный для совершения преступления.