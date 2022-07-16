Во время «Славянского базара» в Витебске арестовали католического священника

ННВ • 16/7/22 12:12 • Рэлігія

В Витебске был задержан настоятель костела Святого Духа Андрей Ващук, об этом сообщили ряд христианских пабликов Беларуси.



По предварительной информации витебскому ксендзу инкриминируют правонарушение, предусмотренное часть 1 статьи 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Причиной задержания якобы послужил репост в соцсетях, сделанный кс. Андреем Ващуком. Суд над священником, скорее всего, состоится в понедельник, 17 июля.

Андрей Ващук входит в монашенскую конгрегацию сальваторианцев, он служит в костеле Святого Духа, который находится на улице Чкалова в Витебске и был освящен в 2013 году.