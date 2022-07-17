Две женщины заблудились в Лиозненском районе, их нашли только ночью

ННВ • 17/7/22 12:58 • Турызм

Вечером 16 июля в лесу у деревни Новоротье Лиозненского района пропали две женщины.



Спасателям о заблудившихся стало известно в 20:25. Были организованы поиски, в которых задействовали четыре машины и одиннадцать человек.

В ночь с 16 на 17 июля, в 0:50 пропавшие 42-летние женщины были найдены, в медицинской помощи они не нуждаются, сообщается пресс-службой МЧС.