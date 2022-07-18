Гран-при на «Славянском базаре в Витебске» отдали белоруске, первая премия у итальянской конкурсантки

ННВ • 18/7/22 23:54 • Культура

Победительницей XXXI Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск» стала белоруска Анна Трубецкая.



Таким образом, у хозяев «Славянского базара в Витебске» 7 гран-при из 31, еще 6 — у Украины, которая в этом году в эстрадном конкурсе участия не принимала.

В первый день конкурса по аккомпанемент оркестра конкурсный день Трубецкая пела «Заставь меня дышать» получила 70 баллов из 70 возможных. Конкуренцию ей составила итальянка Марта Вереккья, исполнившая украинскую песню «Зозуля» и также набравшая максимальное количество очков.

На втором концерте, когда конкурсанты пели под фонограмму «-1», белоруска исполнила композицию рок-группы «AC/DC» «Highway to Hell» и снова получила заветные 70 баллов, а вот итальянке снизили оценки Яна Клавиня и, внезапно, Руслан Алехно.

В результате Анна Трубецкая с 140 баллами взяла седьмое для Беларуси гран-при, а Марта Верккья с 138 балами — первую премию.

Второе место разделили Димитрина Германова из Болгарии и NANSI из России, а лауреатами третьей премии стали Мария Ханданян (Армения) и Бек Исраилов (Кыргызстан).

Приз «Славянская надежда» от Лукашенко присуждён певице XON из Узбекистана, а престижную специальную премию имени Владимира Мулявина получила Кристина Млинар из Боснии и Герцеговины.