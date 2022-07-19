Более трехсот тонн сена сгорело в Верхнедвинском районе

• 19/7/22 13:55 • Эканоміка

Пожар сенохранилища произошел 18 июля неподалеку от агрогородка Нурово Верхнедвинского района.
25 тонн сена сгорело в Толочинском районе. Фото МЧС

В результате пожара огнем было уничтожено 319 тонн сена в рулонах, накошенного в 2022 году, а также 14 тонн прошлогодней соломы. Также уничтожена шиферная кровля по все площади сенохранилища.

Люди на пожаре не пострадали, его причина устанавливается, сообщают в пресс-службе МЧС.

            
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