Директора магазина дешевой одежды в Витебске посадили на 3 года за неуплату налогов

Сяржук Серабро • 20/7/22 15:17 • Эканоміка

15 июля завершился суд над учредителем и директором ООО «РаштонТрейд», имевших сеть магазинов «Планета. Одежда. Обувь», которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов.



В феврале прошлого года стало известно о возбуждении ДФР уголовных дел за неуплату свыше 1 600 000 рублей налогов в отношении двух иностранцев, являющихся руководителями трех торговых организаций, торговавших дешевой одеждой и обувью.

Судом было установлено, что обвиняемый, являясь единственным учредителем, а с 21 февраля 2019 года – и директором ООО «РаштонТрейд», в период с апреля 2019 года по октябрь 2020 года организовал схему по сокрытию количества и стоимости реализованных товаров.

Одежда и обувь продавалась по серой схеме, в результате чего владельцам удавалось скрыть от налоговой от 50% до 75% общей выручки магазинов. Благодаря этому они могли применять упрощенную систему налогообложения, а не общеустановленную систему налогообложения – с уплатой налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

В судебно заседании удалось доказать, что обвиняемый таким образом уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 255 844 рубля 89 копеек.

Судом Первомайского района он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, уклонения от представления налоговой декларации (расчета), внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в крупном размере.

На основании части 2 статьи 243 УК и с учетом предыдущего приговора от 16 июня бизнесмена приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафу 14 400 рублей, а также лишению права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 3 года, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Если предположить, что с октября 2020 года коммерсант содержался в СИЗО, то, с учетом 1 дня в изоляторе равняются 1,5 в колонии, большую часть срока он уже отбыл.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.