Самосвал сбил велосипедиста в Чашникском районе
20 июля в Чашникском районе в результате наезда грузовика пострадал 62-летний велосипедист.
На 5-м километре автодороги «Чашники-Бобр-Бобруйск» водитель самосвала «МАЗ» совершил наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы и был госпитализирован в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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