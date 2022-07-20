В пятницу в Витебске пройдет электронная ярмарка вакансий

ННВ • 20/7/22 14:07 • Эканоміка

22 июля в Витебске запланирована электронная ярмарка вакансий.



Ярмарка будет проходить в онлайн-режиме на портале e-vacancy.by, где представят вакансии для ищущих работу, в том числе учащейся молодежи.

Время проведения ярмарки вакансий — с 10:00 до 13:00, в это время соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.