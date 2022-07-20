В Витебске 81-летний дедушка заставил магазин вернуть деньги за компьютер, в котором не оказалось дисковода

Ігар Арцюх • 20/7/22 0:02 • Эканоміка

Витебский 81-летний пенсионер через суд добился возврата деньг за купленный в «5 элементе» компьютер, в котором не оказалось дисковода и привода для оптических дисков.



В судебном иске дедушка указал, что 1 декабря прошлого года приобрел в этом магазине системный блок мультимедийного компьютера «HAFF» стоимостью 1455 рублей, а за дополнительную плату в 299 рублей 90 копеек ему должны были установить ПО «Kaspersky Internet Security» и «Office 365 Personal».

Однако, придя домой, что компьютер громко шумит, в нет оптического дисковода, а кроме того отсутсвуют программы, за установку которых он заплатил.

Пенсионер просил суд расторгнуть договор в части продажи ему системного блока и оказания услуги по установке программного обеспечения, взыскать с ответчика уплаченную сумму в размере 1684,90 рублей и денежную компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.

Представители ответчика исковые требования не признали. В судебном заседании выяснилось, что пенсионер дважды в декабре 2021 года обращался в магазин с заявлением о возврате купленного им компьютера, поскольку обнаружил в коробке паспорт вычислительной машины «МЯУШ» ПЭВМ для применения в научных исследованиях (что это за «МЯУШ» «ННВ» выяснить не удалось), о чем ему при продаже не сообщали.

На суде витеблянин объяснил, что желал приобрести системный блок, в котором имеются дисководы для дискет и оптических дисков, поскольку он нуждается в их прослушивании. Полагал, что об их наличии свидетельствует мультимедийность системного блока. При этом продавец подтвердил, что компьютер мультимедийный, но об отсутствии дисководов ничего не сказал.

Факт отсутствия в приобретенном компьютере дисководов подтвердила экспертиза. А доказательств, свидетельствующих о предоставлении истцу, который на момент заключения договора розничной купли-продажи достиг 81-летнего возраста, и в силу возраста и состояния здоровья мог заблуждаться относительно основных потребительских свойств приобретаемого им товара, полной информации о потребительских свойствах и характеристиках приобретаемого им системного блока, в том числе об отсутствии в нем дисководов для дискет и оптических дисков, ответчик суду не представил.

В результате 7 июня суд Первомайского района Витебска пришел к выводу о том, что при заключении договора розничной купли-продажи были нарушены права истца на информацию о приобретаемом им товаре, что повлекло невозможность использования им приобретенного системного блока в целях, для которых он приобретался.

Решением суда Первомайского района было постановлено:

расторгнуть договор, заключенный между истцом и ответчиком 1 декабря 2021 года, в части продажи системного блока «HAFF» стоимостью 1455 рублей и оказания услуги по установке программного обеспечения «ПК. Персональный» стоимостью 229,90 рублей;

взыскать с ЗАО «ПАТИО» в пользу истца уплаченную по договору денежную сумму в размере 1684,90 рублей и денежную компенсацию морального вреда в размере 200 рублей;

взыскать с ЗАО «ПАТИО» в доход государства государственную пошлину в сумме 256 рублей.

Это решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу 23 июня, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.