За полгода в Витебской области сдали 1300 новых квартир

Сяржук Серабро • 20/7/22 14:48 • Эканоміка

За шесть месяцев текущего года в Витебской области введено в эксплуатацию 119 200 квадратных метров общей площади жилья.



Это немного превышает показатель первого полугодия 2021 года, когда площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 118 800 квадратных метров, что на 0,3% меньше.

По информации областной статистики, всего организации всех форм собственности за полгода построили в регионе 1300 новых квартир.

Значительная часть жилья, 38 425 квадратных метров общей площади, была сдана в эксплуатацию. Таким образом, в последний месяц полугодия сдали 32% от всего построенного жилья.

При этом заметно возросло количество квартир, построенных с использованием государственной поддержки — 46 800 квадратных метров, что составляет 39% от общего объема. За аналогичный период прошлого года доля жилья, построенного при помощи государства, составляла только 34%.