Более 31 000 литров солярки вытекло из трубопровода в Бешенковичском районе

Сяржук Серабро • 21/7/22 15:12 • Экалогія

За сутки на землю из трубопровода нефтебазы в Бешенковичском районе вытекло свыше 31 000 литров дизельного топлива, возбуждено уголовное дело.



Согласно материалам этого дела главный инженер в нарушение своих должностных обязанностей не организовал надлежащую работу нефтебазы одного из сельхозпредприятий района.

В результате это повлекло несвоевременное выявление негерметичности топливного трубопровода, из которого в период с 10 по 11 июня на участок местности, прилегающий к нефтебазе, вытекло более 31 000 литров дизельного топлива.

Общая стоимость вытекшего топлива превышает 67 000 рублей. Эту солярку хозяйство купило за счет средств бюджетного займа.

В отношении главного инженера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 428 УК — служебная халатность. Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в Бешенковичский районный отдел Следственного комитета, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.