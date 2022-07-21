Более 31 000 литров солярки вытекло из трубопровода в Бешенковичском районе
За сутки на землю из трубопровода нефтебазы в Бешенковичском районе вытекло свыше 31 000 литров дизельного топлива, возбуждено уголовное дело.
Согласно материалам этого дела главный инженер в нарушение своих должностных обязанностей не организовал надлежащую работу нефтебазы одного из сельхозпредприятий района.
В результате это повлекло несвоевременное выявление негерметичности топливного трубопровода, из которого в период с 10 по 11 июня на участок местности, прилегающий к нефтебазе, вытекло более 31 000 литров дизельного топлива.
Общая стоимость вытекшего топлива превышает 67 000 рублей. Эту солярку хозяйство купило за счет средств бюджетного займа.
В отношении главного инженера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 428 УК — служебная халатность. Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в Бешенковичский районный отдел Следственного комитета, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.
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