Школьник на велосипеде, попавший под фуру возле Докшиц, получил тяжелые травмы

ННВ • 21/7/22 23:10 • Здарэнні

Возбуждено уголовное дело по факту наезда автопоезда на 15-летнего подростка в Докшицком районе.



Утром 13 июля 57-летний водитель, управляя автопоездом в составе седельного тягача «SCANIA» и полуприцепа, ехал по автодороге Р-3 и неподалеку от Докшиц совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги.

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В результате наезда подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Допрошен водитель фуры. Назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области.

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Докшицкий районный отдел СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.